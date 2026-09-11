Lazio, Roma, Premier League e F1: le ultimissime

"Vedere l'Olimpico pieno è un mio sogno, è surreale entrare in campo - ha detto Gattuso a Dazn -, sembra di essere tornati ai tempi del Covid. Io l'ho vissuto, ero al Napoli. Lo stadio è bellissimo, vederlo tutto vuoto non è facile. Il mio sogno è di rivederlo pieno, e non solo al derby.

Dopo aver abbandonato il terreno di gioco al minuto 53 per un problema al ginocchio, Manu Koné è stato preso in consegna dallo staff medico della Roma, in vista del prossimo weekend di campionato. Il francese verrà valutato giorno per giorno per il fastidio al ginocchio. Non sono previsti accertamenti in queste ore.

La visita romana, fatta stamattina a Villa Stuart, ha confermato la diagnosi inglese: distorsione al ginocchio per Edoardo Bove, terapia conservativa, nessuna necessità di intervento. Bove tornerà con il Watford dopo la sosta, lo stop durerà circa un mese e mezzo.

Si è aperto con le prime prove libere il week-end del Gp di Spagna sul circuito nuovo di zecca del Madring, ritagliato tra le strade cittadine del quartiere fieristico di Ifema ed il tratto permanente, ricavato nell'area di Valdebebas. Oltre cinque chilometri di pista, da percorrere in senso orario, con 22 curve, la più celebre delle quali, la 12, è stata ribattezzata 'La Monumental', con il 24% di pendenza e un'inclinazione di circa 13,5 gradi, considerata una delle più estreme dell'intero calendario. Ad inaugurare il circuito ibrido madrileno, il miglior tempo nelle PL1 di George Russell.