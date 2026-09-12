Serie A e US Open: le ultimissime
Genoa-Frosinone apre alle 15 il sabato della quarta giornata di Serie A. Queste le probabili formazioni. ENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Sow, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Colombo, Osmajic. FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo.
Alle 18 il big match dell'Olimpico tra Lazio e Milan, queste le probabili formazioni. LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni. MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Cisse; Ramos.
Alle 20.45 l'Atalanta ospita il Cagliari, queste le probabili formazioni. ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Mendy, Fazzini.
Alexander Zverev centra la sua terza finale Slam consecutiva. La testa di serie numero uno del tabellone supera Karen Khachanov con il punteggio di 6-3 7-6(7) 7-6(6) e stacca il pass per l'ultimo atto degli US Open. Grazie a questo successo, Zverev raggiunge Jannik Sinner in vetta alla Race portandosi a quota 7.950 punti.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS