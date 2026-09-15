Coppa Italia, Lazio e tennis: le ultimissime

Si chiude il quadro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. In palio la sfida agli ottavi di finale contro l'Inter di Chivu. Queste le probabili formazioni del match delle 18. GENOA (3-5-2): Sommariva; Otoa, Vasquez, Mitaj; Sabelli, Sow, Frendrup, Ellertsson, Puczka; Messas, Vitinha. SUDTIROL (3-5-2): Plizzari; Stivanello, Stabile, Veroli; Molina, Tait, Tronchin, Zeroli, Bjarkason; Anghelè, Burnete.

Alle 21 la Fiorentina ospita il Pisa nel caldissimo derby toscano. Queste le probabili formazioni. FIORENTINA (3-5-2): Chrsitensen; Joao Mario, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Oulai, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. PISA (4-3-3): Scuffet; Zanon, Caracciolo, Primasso, Leris; Piccinini, Leone, Loyola; Moreo, Pittarello, Rao.

Rimarrà solo una suggestione, Icardi alla Lazio. Strozzata subito la voce di mercato rilanciata negli ultimi due giorni. L’argentino, ancora senza squadra, non diventerà un calciatore biancoceleste. Alle perplessità di Icardi si sono aggiunte soprattutto le titubanze di Gattuso. Il tecnico ha preso una decisione un mese fa e da quel momento non ci sono mai stati segnali di un cambio idea.

Importante novità per quanto riguarda il programma di Jannik Sinner. Un ritorno in campo nell'ATP 500 di Pechino non è utopia. Dopo, nel calendario di Sinner figurano i Masters 1000 di Pechino e Parigi, le ATP Finals di Torino e, da oggi, un altro evento: l'ATP 500 di Vienna. L'annuncio è arrivato da parte degli organizzatori sul sito ufficiale del torneo.