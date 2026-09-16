Europa League, Bologna, Lazio e tennis: le ultimissime

Il Milan riparte dall'Europa League e alle 21 sfida il Benfica. Questa la probabile formazione rossonera. MILAN (3-4-2-1): Maignan; F. Terracciano, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Pulisic, Cisse; Gonçalo Ramos.

Ora è ufficiale, il Bologna ha esonerato Domenico Tedesco. Dopo appena quattro giornate di campionato al suo posto arriva Raffaele Palladino. Il nuovo tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico.

«Sono basito per le accuse che mi vengono rivolte da una denuncia di Claudio Lotito. Accuse completamente e totalmente false. La mia sola colpa è quella di essere, come tantissimi a Roma e in Italia, tifoso della Lazio. Ho la più totale fiducia nella magistratura e per questo ho già dato mandato al mio avvocato di presentare denuncia per calunnia». Lo afferma, in una dichiarazione all’Ansa, il presidente della Banca del Fucino Mauro Masi in riferimento alle perquisizioni nei suoi confronti nell’ambito di un’indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio.

Sono diventate virali le immagini di Aryna Sabalenka, che rientrando negli spogliatoi, dopo essere stata sconfitta in finale Us Open da Elena Rybakina, si accanisce sulla racchetta utilizzata per il match, distruggendola e gettandola in un secchione della spazzatura. "Abuso di racchetta o attrezzatura" la motivazione della multa da 7.500 dollari.