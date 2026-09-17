Europa League, Inter, Roma e Monza: le ultimissime

La Juventus di Luciano Spalletti alle 21 fa il suo esordio in Europa League contro gli olandesi del NEC. Questa la probabile formazione bianconera. JUVE (3-4-2-1): Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumi; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Celik; Conceiçao, N. Gonzalez; Woltemade.

John Stones verso il forfait per il big match contro la Roma. Il difensore inglese dell'Inter, fa sapere la società nerazzurra attraverso una nota ufficiale, "si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali che evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

"Sogno scudetto? Non è questo il modo di alzare l'asticella. L'asticella non si alza mettendo degli obiettivi più o meno raggiungibili: si alza migliorando ogni giorno, lavorando su noi stessi attraverso questa varietà di giocatori con tutte le proprie caratteristiche, cercando di fare meglio ogni volta". Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, nell'intervista a Sky Sport Insider.

Un punto conquistato dal Monza nelle prime quattro partite. Ivan Juric difende così in conferenza la sua squadra."Secondo me stiamo giocando molto meglio. Per me è stato fatto un lavoro eccellente. Stiamo facendo molto bene, dobbiamo sicuramente migliorare in difesa. Dobbiamo diventare un po' più tosti. Ci sono momenti della partita in cui bisogna essere più cattivi e concreti. Questa cattiveria deve uscire fuori".