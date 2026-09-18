Serie A, Roma, arbitri e Nations League: le ultimissime

La quinta giornata di Serie A , l'ultima prima della sosta, si apre a Monza che sfida il Sassuolo. Queste le probabili formazioni. MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Zeballos; Varela. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matin, Thorstvedt; Berardi, S.Esposito, Laurienté.

Footy Headlines ha rivelato in anteprima le maglie della Roma per la stagione 2027/2028 che renderanno omaggio ai tre club fondatori che hanno dato vita ai giallorossi, celebrando così il centenario della società fondata il 7 giugno 1927: "Le nuove maglie celebreranno le tre squadre di calcio romane la cui fusione diede vita all'AS Roma: Alba-Audace, Fortitudo-Pro Roma e Foot Ball Club di Roma".

Si sgonfia il caso delle 'bussate' in sala Var a Lissone tra il 2024 ed il 2025. La procura di Monza ha infatti richiesto l'archiviazione in relazione al reato di frode sportiva per l'ex designatore Rocchi e gli altri nomi coinvolti. Dalle indagini non sono emersi elementi utili a "sostenere in giudizio", tantomeno la "natura faudolenta delle condotte", "né il dolo specifico" della norma.

A 41 anni, Cristiano Ronaldo continuerà a vestire la maglia del Portogallo. Il fuoriclasse dell'Al-Nassr è infatti tra i convocati del nuovo commissario tecnico Jorge Jesus per i prossimi impegni di Nations League contro Galles e Norvegia.