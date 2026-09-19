Venezia-Lazio, Roma-Inter, Juve e Premier: le ultimissime

La Lazio si prende la vetta della classifica insieme a Roma e Inter. I biancocelesti si impongono a Venezia per 2-0 grazie alle reti di Zaccagni su rigore al 51' e quella di Noslin alla mezz'ora di gioco. Da segnalare il penalty sbagliato da Yeboah al 17' con una prodezza di Mandas.

La serata tra le prime della classe allo stadio Olimpico della Capitale finisce con un equilibrante pareggio. La Roma si fa riacciuffare dall'l'Inter in casa. Dopo la doppietta di Koné al 6' e al 37', sale in cattedra Lautaro Martinez che bilancia il risultato con i suoi gol al 46' e 79' della ripresa. Entrambe le squadre restano prime in classifica con 13 punti raccolti, insieme alla Lazio.

Juve senza pace: infortunio per Grabara. Dopo Locatelli, Thuram, Yildiz, Ekhator, Boga, Cabal e Cambiaso, finisce ko anche il portiere polacco. Grabara è stato costretto a fermarsi durante l'allenamento di questo pomeriggio: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Sarà sottoposto nei prossimi giorni a consulti ortopedici per definire l’iter terapeutico.

Il sabato di Premier League si apre con la clamorosa ennesima sconfitta del Tottenham, travolto in casa dall'Aston Villa. Terzo ko su cinque partite per la squadra di De Zerbi, che ora rischia grosso. A fare scalpore è anche il tonfo dell'Arsenal, che rimedia una pesante e inattesa sconfitta in casa del Brighton. Vincono anche Everton, Newcastle e Coventry.