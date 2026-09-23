Lazio, Italia, Bologna e Udinese: le ultimissime

Parla Frattesi per l'Italia, il centrocampista più prolifico in questo avvio di Serie A con tre gol in cinque partite giocate con la Lazio. È stato lui oggi (mercoledì 23 settembre) a presentare il nuovo corso targato dal ritorno di Mancini sulla panchina della Nazionale.

Dopo i forfait di Andrea Dimarco e Bryan Cristante, il ct della Nazionale Roberto Mancini è costretto a fare i conti con un nuovo problema. Giorgio Scalvini ha infatti saltato l'allenamento odierno a causa di un problema alla caviglia. Il suo rientro in gruppo dovrebbe avvenire domani.

La Nazionale è più di un pezzo di vita per Artem Dovbyk, vestire quella maglia per un calciatore ucraino è come servire la propria Patria, e allora potete immaginarvi quanto sia stato doloroso rinunciare a quella convocazione. Dovbyk ci ha rimuginato su per un paio di giorni e di notti, poi con infinita fatica ha messo da parte il cuore e ha fatto una scelta con la testa.

David Alaba è prossimo a diventare un nuovo giocatore dell'Udinese. Un colpo a sorpresa, quello della squadra friulana, che per "spoilerarlo" sui propri canali social ha pubblicato l'immagine di una sedia bianca, la stessa che ha reso iconico il difensore austriaco per averla più volte nel corso della sua esperienza al Real Madrid durante i festeggiamenti dei gol al Santiago Bernabeu, prendendola anche nel giorno della sua ultima gara con la maglia con le merengue.