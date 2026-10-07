Napoli, calciomercato e tennis: le ultimissime

Sono fissti per oggi gli esami medici necessari per ottenere l’idoneità sportiva, ovvero l’ok al ritorno completo in gruppo per McTominay. Come da prassi dopo l’intervento dell’8 settembre a Manchester, l’ablazione per risolvere la lieve aritmia cardiaca benigna. Serve l’ultimo ok dei medici prima di rientrare definitivamente a lavorare con i compagni.

Uno dei migliori giocatori della Liga, almeno per quanto visto nelle ultime settimane. Jonathan David sembra rinato dopo le difficoltà dello scorso anno, quando le prestazioni alla Juventus si erano riflesse anche con la maglia della propria nazionale. Dovesse continuare così - con l’opzione fissata a venticinque milioni - l’Atletico lo confermerà quasi certamente.

Esordio con vittoria per Matteo Berrettini al 'Rolex Shanghai Masters', il penultimo Atp Masters 1000 della stagione. Il tennista azzurro, n.46 del ranking Atp, stacca il pass per il secondo turno superando in rimonta lo statunitense Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 6-7 (3), 6-1, 6-4.

Jannik Sinner ha annunciato la fine della sua stagione. Jannik potrebbe perdere il numero uno già a Vienna nel caso in cui Zverev vincesse Shanghai e poi raggiungesse almeno le semifinali in Austria. Se così non fosse, anche nello scenario in cui il tedesco non dovesse vincere più una partita, sarebbe comunque certo di terminare la stagione in vetta avendo sinora guadagnato più punti rispetto a Sinner nel 2026.