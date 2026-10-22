Napoli, Roma, Cagliari e tennis: le ultimissime

"Il Napoli non è in vendita". Così Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il presidente del club azzurro ha parlato dell'incontro con Matt Rizzetta raccontando come sono iniziati i dialoghi per una eventuale cessione della società

Un'altra batosta per la Roma. Dopo Svilar, Koné e Dybala anche Lorenzo Pellegrini si ferma. E l'infortunio è serio: lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra

Ritorno alla prudenza dopo la batosta di Monza: l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane sabato pomeriggio alla Unipol Domus contro il Bologna è pronto a rilanciare il modulo a una sola punta che aveva fruttato 13 punti nelle prime sei gare.

Inizia con un convincente successo l'avventura di Jasmine Paolini nel 'BNB Ningbo Open', Wta 500. La 30enne di Bagni di Lucca (numero 35 Wta) ha sconfitto al primo turno, con il punteggio di 6-2, 7-5, l'ucraina Anhelina Kalinina.