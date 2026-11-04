Lazio, Roma, Musetti e F1: le ultimissime

Claudio Lotito vuole tornare a ricoprire un ruolo nella Figc. Il presidente della Lazio ha presentato ufficialmente la propria candidatura per entrare nel Consiglio Federale della Federcalcio. Il numero uno biancoceleste si è recato personalmente nella sede della Federazione nella mattinata di oggi, mercoledì 4 novembre, per depositare la documentazione necessaria.

Un messaggio: "Absolute cinema". E, a corredo, le foto del tabellone luminoso dell'Old Trafford, aggiornate a ieri sera, riportanti i risultati finale di altri due successi del Manchester United contro la Roma: il 7-1 dell'aprile 2007 (ritorno dei quarti di finale di Champions League), il 6-2 dell'aprile 2021 (andata delle semifinali di Europa League). È bufera suo social per il post con cui il club inglese ha preso in giro quello giallorosso al termine del match valido per la quarta giornata della Fase Campionato di Champions League.

Prova da urlo di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Parigi dove l'azzurro (n.24 Atp), vittorioso all'esordio contro il polacco Hubert Hurkacz, ha eliminato al secondo turno il nuovo numero uno del mondo Alexander Zverev.

Una gioia immensa per Charles Leclerc e Alexandra Malena, che hanno annunciato sui social la nascita della loro prima figlia. Il pilota della Ferrari e la compagna hanno condiviso su Instagram uno scatto tenerissimo che ritrae i piedini della neonata, accompagnato da una didascalia semplice ma carica di emozione: "Bianca 3.11.26".