F1, Torino, Avellino e Nba: le ultimissime

Antonelli da Mattarella. Belghali si ferma. Presentato il nuovo stadio. Le ultime dal basket Usa
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2 min

Pubblicato il 13.11.2026, 18:41

antonelliTorinoavellino

 

Il pilota italiano Kimi Antonelli, vincitore della Formula 1, è stato oggi al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di un'udienza privata e il pilota è stato accompagnato dalla famiglia. Lo si è appreso dal Quirinale. 

Il laterale del Torino Rakif Belghali ha lasciato il ritiro dell'Algeria: l'annuncio è arrivato direttamente dai social della federazione algerina. Il giocatore granata ha accusato un problema al ginocchio ed è stato costretto a rinunciare agli impegni con la sua Nazionale. 

Nuovo stadio Avellino, presentato il progetto. Il presidente D'Agostino, insieme all'Avvocato Monaco e all'Architetto Cefarelli, ha illustrato in conferenza i dettagli del progetto per la ricostruzione del Partenio-Lombardi, targato GAU Arena. 

Grazie ad un super Cade Cunningham, Detroit batte Washington dopo due tempi supplementari. La stella dei Piston segna 52 punti e mette a referto 11 assist e 5 rimbalzi, al termine di una prestazione super. Cunningham diventa il primo giocatore nella storia NBA a superare quota 50 punti e 10 assist senza commettere palle perse.

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