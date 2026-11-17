Arrivano buone notizie in casa Inter. Nella seduta di lavoro di oggi ad Appiano Gentile Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno lavorato entrambi con il resto del gruppo. I due giocatori puntano così alla convocazione in vista della sfida della ripresa del campionato, in cui i nerazzurri sfideranno in trasferta l’Atalanta.

Confermato la condanna di primo grado a 16 anni di reclusione, per concorso in omicidio volontario, per Isabella Internò, ex fidanzata di Denis Bergamini, calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989.

La sosta per le nazionali si chiude con una larga vittoria per il Brasile di Carlo Ancelotti. Dopo la sconfitta contro il Giappone e le conseguenti critiche, la selezione verdeoro nella seconda amichevole ha battuto largamente Singapore per 7-0. Assoluto protagonista del'incontro è stato Vinicius, autore di una tripletta.

Simone Fontecchio è tra i protagonisti della quinta vittoria consecutiva di Miami, che sconfigge 128-110 Houston. L'azzurro, in campo per 19 punti, chiude la sua gara con un bottino di 10 punti, 6 rimbalzi e 2 assist. Ottima la prova di Giannis Antetokounmpo, che mette a referto 20 punti e 13 rimbalzi, mentre Andrew Wiggins e Klay Thompson ne aggiungono 17 a testa.