I tifosi della Roma potranno andare a Parma. Il settore ospiti del Tardini infatti sarà aperto ai residenti della regione Lazio con tessera del tifoso. Nelle prossime ore verranno comunicate le modalità di acquisto dei biglietti.

Albert Gudmundsson è finalmente tornato dopo il lungo stop causato dall'infortunio rimediato in nazionale. Il Lecce è il primo appuntamento per dare una scossa alla sua stagione e spingere il club a riscattarlo a fine anno.

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di campionato. Atalanta-Inter va a Maresca, per Parma-Roma scelto Sozza. Como-Cagliari sarà diretta da Calzavara, mentre Lazio-Lecce da Marcenaro. Ferrieri Caputi si prende Sassuolo-Genoa, mentre Rapuano va al Maradona per Napoli-Torino. Juve-Venezia sarà diretta da Arena, Marinelli per Bologna-Udinese, Pairetto per Milan-Frosinone, Doveri per Monza-Fiorentina.

Flavio Cobolli dovrà obbligatoriamente battere Frances Tiafoe nella seconda giornata delle Atp Finals dopo la sconfitta contro Medvedev. La gara è in programma oggi mercoledì 18 novembre, sul Centrale dell'Inalpi Arena a partire dalle ore 20:30.