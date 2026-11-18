TORINO - Grande attesa all' Inalpi Arena per la sfida tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev , valida per la seconda giornata del gruppo 'Ivan Lendl' alle Nitto Atp Finals 2026 . Il match tra lo spagnolo ( reduce dal successo con Tiafoe ) e il russo ( battuto Cobolli in due set ) mette in palio il primato nel girone. Segui la diretta della partita sul sito de 'll Corriere dello Sport - Stadio' .

14:30

Alcaraz ristabilisce l'equilibrio nel set: 2-2 con Medvedev

Carlos apre il game con un dritto al volo (15-0), poi spreca il vantaggio commettendo il primo doppio fallo del suo torneo. Lo spagnolo rimette la freccia sfruttando un gratuito di Daniil in corridoio, ma spreca ancora una volta con un rovescio profondo. Poi il classe 2003 tiene il turno di battuta nonostante una prima di servizio tutt'altro che irresistibile.

14:23

Medvedev tiene il servizio ai vantaggi: 2-1 con Alcaraz

Il primo game 'complicato' lo vince il russo che tiene il turno di battuta ai vantaggi, senza però concedere palle break. Daniil si porta avanti 40-30 con la prima, lo spagnolo trova una grande risposta pizzicando la linea con un rovescio lungolinea di altissimo livello. Ai vantaggi Medvedev chiude con la seconda.

14:19

Alcaraz pareggia i conti: 1-1 con Medvedev

14:15

Medvedev muove per primo il punteggio nel set di apertura: 1-0 con Alcaraz

Lorompe il ghiacco con l'ace, poi vola sul 40-0 con una prima vincente e una seconda.non si arrende e sale in cattedra con una bella risposta con il rovescio lungolinea, ma poi sbaglia col dritto. Parità a

Il match dell'Inalpi Arena si apre con il turno di battuta a zero del russo che mette la freccia nel set.

14:13

+++ Entusiasmo alle stelle a Torino: inizia la sfida +++

Al via il match tra Alcaraz e Medvedev: si parte con Daniil al servizio.

14:05

Alcaraz e Medvedev in campo

Carlos e Daniil fanno il loro ingresso sul Centrale dell'Inalpi Arena, accolti dall'ovazione del pubblico.

14:00

Alcaraz-Medvedev, ci siamo

Ancora pochi minuti di attesa e sarà grande spettacolo a Torino con la sfida tra Carlos e Daniil.

13:50

Atp Finals, il montepremi

RISERVA – $ 156.000

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)

CAMPIONE IMBATTUTO – $ 5.171.000 (1500 punti)

13:45

Il dubbio di Connors è quello di tutti noi: "Alcaraz è un alieno oppure sono gli altri a essere mediocri?"

Il tennista spagnolo è tornato a dominare e alle Atp Finals di Torino ha cominciato in modo scintillante: il quesito dell'ex numero uno apre degli interrogativi, in attesa del ritorno di Sinner. APPROFONDISCI

13:35

Alcaraz, Medvedev e l'obiettivo semifinale alle Atp Finals: tutte le combinazioni

La sfida tra Carlos e Alcaraz sul Centrale dell'Inalpi Arena mette in palio un posto in semifinale nel Torneo dei Maestri. Ma quali sono le combinazioni?

1. Alcaraz

Lo spagnolo stacca il pass per il penultimo atto del torneo se:

a) supera Medvedev e Tiafoe batte Cobolli

b) supera Medvedev in 2 set e Cobolli batte Tiafoe in 3 set

2. Medvedev

Il russo vola al penultimo atto del torneo se:

a) batte Alcaraz e Cobolli piega Tiafoe

b) batte Alcaraz in 2 set e Tiafoe piega Cobolli in 3 set

13:30

Medvedev: "Strano affrontare un italiano che non sia Sinner, ma per Torino è un bene". Poi sfida Alcaraz...

Daniil dopo la vittoria contro Cobolli parla anche dell'ex numero uno al mondo: "Jannik è sempre presente quando c'è un torneo importante e vince sempre. Ma penso che sia positivo per questo torneo". LEGGI TUTTO

13:20

I precedenti tra Alcaraz e Medvedev

Carlos è avanti 7-3 nei confronti diretti e tra le sue vittorie ce n'è anche una alle Atp Finals, nel 2023 a livello di round robin, con un doppio 6-4. Anche se Medvedev ha ottenuto un solo successo negli ultimi sei precedenti, quest'anno ha battuto Carlos nella semifinale di Indian Wells con il punteggio di 6-3, 7-6 (3). Lo spagnolo si è però preso la rivincita a Vienna, sempre in semifinale, piegano il russo 6-4, 7-6 (2).

13:10

Alcaraz-Medvedev, dove vedere il match in tv e streaming

La sfida tra Carlos e Daniil verrà trasmessa da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il match sarà disponibile pure in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.

13:00

Nitto Atp Finals, Alcaraz-Medvedev: data e orario

La sfida tra Carlos e Daniil è in programma oggi, mercoledì 18 novembre, come secondo match di giornata all'Inalpi Arena di Torino, al termine della partita di doppio tra Bolelli/Vavassori e Harrison/Skupski. Inizio del match previsto non prima delle ore 14.

Inalpi Arena, Torino