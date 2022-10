Pronostici NBA: focus su tre partite d'esordio

Le 48 vittorie di Toronto del 2022 sono a nostro parere un vero e proprio miracolo sportivo. Un plauso va fatto al cuore pulsante dei canadesi formato da Siakam, VanVleet, Anunoby, Gary Trent Jr e la sorpresa Scottie Barnes, che hanno letteralmente trascinato i Raptors ad un comodo posto ai playoff. Va anche detto però che durante la offseason sono stati pressoché inattivi, mentre i Cavaliers – che possiedono a loro volta una dose di talento non indifferente – si sono mossi eccome, riuscendo a strappare alle altre contendenti Donovan Mitchell, il quale aveva deteriorato irrimediabilmente i suoi rapporti con i Jazz e con Rudy Gobert.

Cleveland è una squadra profonda, con il giusto mix di veterani (Love, Rubio, R.Lopez) e di forze fresche (Garland, Allen, Mobley, Okoro) e in questo scenario la vediamo corsara sul campo dei Raptors, vittoria offerta a 2.14 da Eurobet, a 2.17 da Cplay e a 2.20 da bet365.

Brooklyn Nets – New Orleans Pelicans (ore 1.30 italiane)

C’è tantissimo da dimostrare alla prima palla a due per entrambe le squadre, che si affrontano al Barclays Center in un match d’apertura pieno zeppo di implicazioni per il prosieguo della stagione.

I Nets dovranno rispondere concretamente e sul campo ad un epilogo disastroso di stagione 2021-22 e ad una offseason che definire tumultuosa è quantomeno eufemistico. La débacle dei playoff 2022, culminata con il rifiuto di scendere in campo da parte di Ben Simmons, li ha traghettati verso un’estate dove coach Steve Nash sembrava sul ceppo del boia e Kevin Durant sulla via dell’addio prima che rientrasse per fortuna l’allarme - e non siamo arrivati ancora a parlare delle lune di Kyrie Irving!

Dall’altro lato del campo il punto di domanda - forse il più grande di tutta la lega - risiede nella condizione fisica di Zion Williamson, al rientro dopo aver perso lo scorso anno per una frattura al piede. Le prospettive di una squadra giovane ma solida, con veterani come Jonas Valanciunas e sorprese come Herb Jones, potrebbero salire vertiginosamente verso l’alto se Zion fosse integro.

Crediamo in una risposta veemente sul campo dei Nets, con la stella dei Pelicans 2022 – Brandon Ingram – che proverà ad arginare la comprensibile fame di vittoria di Durant e soci. La giocata “Ingram OVER 5.5 rimbalzi + vittoria Nets” offerta a 3.13 dai principali bookmaker ci sembra molto interessante.

Phoenix Suns – Dallas Mavericks (ore 4.00 italiane)

I Suns ripartono – se così si può dire – da una delle sconfitte più pesanti della loro storia, sia in termini di punteggio che in termini di mera importanza. Affrontare di nuovo i Mavericks, dopo i 33 punti incassati in Gara 7 (con il deficit arrivato anche a 46 punti), sembra un incubo troppo reale. Rialzarsi dopo due annate eccellenti culminate con due bad endings potrebbe sembrare un compito arduo per Chris Paul, Devin Booker e soci, ma hanno il talento e le doti di leadership tali per riuscirci.

Dallas, storicamente restia a stravolgere più di tanto il suo roster, ha fatto invece la sua mossa, scambiando per il talentuoso (ma difensivamente dubbio) Christian Wood. Proprio qui risiedono i problemi strutturali dei Mavs: se Doncic non riesce a imprimere sulla partita la sua immensa influenza azione dopo azione, tutti i limiti difensivi dei texani vengono a galla. I problemi sui cambi difensivi e l’utilizzo di quintetti che non offrono garanzie sotto canestro potrebbero, di nuovo, far presentare Dallas ai playoff con la coperta corta. Per questo e per le enormi motivazioni che circondano Phoenix crediamo nella vittoria con handicap –4.5 dei ragazzi dell’Arizona, data a 1.90 sulle principali piattaforme.