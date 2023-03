Pronostici Champions League: a Londra c'è Chelsea-Dortmund

Allo " Stamford Bridge " di Londra va in scena Chelsea-Dortmund , match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League . La sfida d'andata, dominata dai " Blues " (8 tiri in porta contro i 2 del Borussia ), ha visto l'undici giallonero vincere per 1-0 grazie a un gol di Karim Adeyemi al 18' della ripresa.

Il Chelsea di Graham Potter nel fine settimana è tornato a vincere (1-0 con il Leeds) dopo 6 partite di astinenza (3 pareggi e 3 sconfitte nelle precedenti 6 gare ufficiali). I "Blues" per passare il turno dovranno compiere una vera e propria impresa visto che il Dortmund ha sempre centrato il successo nelle prime 10 partite disputate nel 2023.

Fai ora I tuoi pronostici!

Sfida divertente, scopri il pronostico

Il Chelsea quest'anno fa una fatica tremenda in zona gol. L'undici londinese non segna almeno due gol dal lontano 27 dicembre mentre il Borussia non subisce due o più reti dal 22 gennaio scorso. L'Over 1,5 Casa in controtendenza moltiplica la posta per 1.90. Il Goal al triplice fischio dell'arbitro invece è offerto a 1.76.