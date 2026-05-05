Bayern-Psg, Kompany punta su Kane per volare a Budapest

My Combo: la sintesi su Aston Villa-Nottingham Forest

I “Villans” hanno vinto le ultime nove partite interne europee e hanno già battuto il Forest per 3-1 a Birmingham lo scorso 3 gennaio, in Premier League . I “Tricky Trees” tuttavia sono protagonisti di un finale di stagione in crescendo e hanno “salvato la pelle” nelle ultime tre trasferte giocate contro Fenerbahce (vittoria per 3-0), Midtjylland (3-1) e Porto (1-1). É una partita che come all’andata può essere decisa da singoli episodi, tra l’altro il Forest è la squadra che ha trasformato più calci di rigore (5) in questa Europa League . Nella visione My Combo di SisalTipster sarà proprio il Nottingham Forest il volto felice della Premier League che approderà alla finale di Istanbul. Lo farà al termine di un match con meno di tre reti totali al triplice fischio, visto che il Forest negli ultimi undici incontri non ha mai subìto più di una rete. Di contro, nelle ultime tre gare i Villans hanno esultato una sola volta. Nella partita che si gioca a livello nervoso, quella dei cartellini, dovrebbe prevalere il Forest (avanti nel fondamentale sia in Premier che in Europa). Aston Villa all’attacco per tentare di ribellarsi al destino dell’eliminazione. Per numero di corner battuti è quindi la squadra di Birmingham a lasciarsi preferire.

In sintesi, ecco la visione My Combo di SisalTipster su Aston Villa-Nottingham forest: 1) Passaggio turno Nottingham Forest 2) Meno di tre reti totali 3) Nottingham riceve più cartellini 4) Aston Villa batte più corner

Perdere 1-0 l’andata di unaè un problema ma non un dramma se in panchina hai il “Re di Coppe”. L’si prepara al return match di domani sera con il, che si è aggiudicato il primo round grazie ad un penalty trasformato da