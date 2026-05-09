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Pronostico Liverpool-Chelsea, lunch match con un esito in evidenza© Getty Images

Pronostico Liverpool-Chelsea, lunch match con un esito in evidenza

Il terz'ultimo turno di Premier League si apre ad Anfield con la sfida tra Reds e Blues
1 min
TagsLiverpool-ChelseaPremier Leaguepronostico

Ad aprire il terz’ultimo turno di Premier League oggi sarà il Chelsea che, nel match dell’ora di pranzo, sarà di scena a Anfield contro un Liverpool che, pur avendo ottime chances di finire al quarto o quinto posto, non è ancora matematicamente sicuro del biglietto per la prossima Champions. Ecco il pronostico di Liverpool-Chelsea.

Vince il Liverpool? Ecco il parere dei bookie

I londinesi sono in vistosa difficoltà. Sono reduci da 6 sconfitte consecutive con 14 reti incassate e soltanto una realizzata (all’ultima uscita nell’1-3 casalingo contro il Nottingham). Una striscia negativa che ha portato i “Blues” a - 3 punti dalla Conference League e a -4 dall’Europa League. I “Reds” vengono invece dal ko di Manchester, sponda United (2- 3) dove però, soprattutto nella ripresa, non hanno demeritato. Il segno 1 non può essere trascurato: quota 1.85 su Eplay24, 1.83 su Bet365, 1.80 su Bwin.

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