Germania-Costa d'Avorio, ecco un pronostico "alternativo"

Germania-Costa d’Avorio vale il primato del gruppo E dei Mondiali . I tedeschi all’esordio hanno travolto Curaçao mentre gli africani hanno battuto 1-0 l’Ecuador al termine di un incontro molto combattuto. Ecco quote e pronostico di Germania-Costa d’Avorio , in programma sabato 20 giugno alle 22.00.

Comparazione quote Germania-Costa d’Avorio: Germania batte almeno 6 corner

I sette gol segnati a Curaçao hanno permesso alla Germania di toccare quota 239 gol nella storia dei Mondiali. Decima vittoria di fila per i tedeschi, che devono farsi perdonare le eliminazioni ai gironi del 2018 e del 2022. La Costa d’Avorio aveva un esame impegnativo al debutto e lo ha superato (anche se l’Ecuador ha colpito tre legni...), dando continuità alle vittorie ottenute in amichevole contro Corea del Sud, Scozia e Francia. Gli “Elefanti” chiuderanno la prima fase contro Curaçao e, anche dovesse arrivare una sconfitta con la Germania, le possibilità di qualificarsi per la prima volta nella storia alla fase ad eliminazione diretta resterebbero inalterate. In un match dal pronostico sulla carta favorevole alla Germania, scegliamo un esito alternativo sui corner. I tedeschi in questo fondamentale brillano, pertanto occhi puntati sulla Germania che batte almeno 6 calci d’angolo: a 1.61 su Eplay24 e NetBet, a 1.60 su Sisal.