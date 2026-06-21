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Belgio-Iran, quote ok per Rudi Garcia ma...© APS

Belgio-Iran, quote ok per Rudi Garcia ma...

Nel gruppo G le due nazionali sono ad 1 punto insieme a Egitto e Nuova Zelanda
2 min
TagsBelgio-IranRudi GarciaLukaku

Anche nel gruppo G le quattro nazionali sono tutte a quota 1. Protagoniste della sfida di stasera (alle 21 in Italia) saranno il Belgio di Rudi Garcia e l’orgoglioso Iran, che al debutto ha rimontato due volte la Nuova Zelanda. Ecco il pronostico di Belgio-Iran

Comparazione quote: Belgio-Iran Over 2,5

I Diavoli Rossi, contro l’Egitto (1-1), hanno alzato il livello con l’ingresso in campo di Lukaku, che ha propiziato l’autorete dell’egiziano Hany. Di buono per il Belgio è l’aver portato a 14 la striscia di risultati utili di fila (9 vittorie e 5 pareggi). Da rivedere invece la fase difensiva, con diverse occasioni concesse a Salah e compagni. Per le quote è favorito il Belgio: l’1 si può giocare a 1.43 su Eplay24Planetwin e Lottomatica. Tuttavia l’Iran, portando in campo motivazioni extra-calcistiche, un pizzico di fiducia in più potrebbe meritarla. Per puntare ad una quota più interessante, quindi, si può provare un esito a scelta tra il Goal e l’Over 2,5. Questo secondo esito è offerto a 1.78 da Eplay24 e Netwin, a 1.75 da William Hill.

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