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Preliminari di Champions League, il pronostico di Levski-Borac© EPA

Preliminari di Champions League, il pronostico di Levski-Borac

Dopo l'1-1 dell'andata le quote sorridono alla squadra di casa
2 min

Preliminari di Champions League, allo stadio "Georgi Asparuhov" va in scena Levski-Borac. I primi 90 minuti sono terminati in parità, 1-1 in Bosnia Erzegovina.

Padroni di casa favoriti, ok il segno 1

Discorso qualificazione quindi apertissimo anche se, carta alla mano, l’undici di Sofia sembra decisamentesuperiore sotto il profilo tecnico. Una sensazione rafforzata anche dai risultati delle ultime amichevoli disputate dalle due squadre con il Levski imbattuto nelle 5 gare senza posta in palio disputate e il Borac invece senza vittoria nelle ultime 3. Le quote dicono 1, una indicazione che si può condividere. Il successo dei padroni di casa su  Eplay24 moltiplica la posta per 1.33 mentre su Goldbet e Bet365 paga 1.30 

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