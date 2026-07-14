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Semifinali Mondiali, pronostico e statistiche di Inghilterra-Argentina© APS

Semifinali Mondiali, pronostico e statistiche di Inghilterra-Argentina

Kane sfida Messi, entrambe le nazionali possono riuscire a segnare almeno un gol nei 90 minuti
2 min
TagsMondialiInghilterraargentina

Inghilterra o Argentina, soltanto una delle due nazionali riuscirà a raggiungere la finale dei Mondiali. I “Tre Leoni”, trascinati dalle giocate di Harry Kane e Jude Bellingham (6 reti per entrambi), hanno raggiunto la semifinale dopo aver eliminato Congo (2-1), Messico (3-2) e Norvegia (2-1 ai supplementari).

Nell’Albiceleste riflettori puntati su Lionel Messi. La “Pulce” con 8 gol in 6 partite si è letteralmente preso la sua nazionale sulle spalle trascinandola fino a questo punto del torneo. Nella fase finale l’Argentina ha prima battuto il Capo Verde ai supplementari (1-1 al 90’) e poi in rapida successione è riuscita a far fuori anche l’Egitto (3-2 al termine di una clamorosa rimonta) e Svizzera (3-1 al 120’).

Quote equilibrate, ecco quanto vale il segno X

Per le quote la partita si preannuncia molto equilibrata e aperta a qualsiasi risultato. Il successo dell’Inghilterra al novantesimo è proposto a 2.65 mentre il segno 2 moltiplica la posta per 3.05. Da non escludere la “X” al triplice fischio dell’arbitro, l’esito che porterebbe le due nazionali ai tempi supplementari tè proposto su Goldbet e Lottomatica a 2.90 mentre su Eplay24 triplica una qualsiasi puntata. Goal o No Goal? La possibilità di vedere entrambe le porte violate al 90’ è in lavagna a 1.87. 

 

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