Pronostici Eliteserien, quote e statistiche di Bodo Glimt-Fredrikstad

Sulla carta sembra scontato il segno 1

Il rendimento dei gialloneri in casa è di tutt’altro livello: 4 successi e 1 sconfitta, 5 partite condite dalla bellezza di 16 gol realizzati e soltanto 2 subiti. Nel dettaglio il Bodo Glimt ha prima battuto l’Aalesund e lo Start rispettivamente per 3-0 e 5-0 e dopo l’1-0 subito contro il Molde è tornato a vincere sia contro il Tromso (5-0) che contro il Brann (3-1). Il Fredrikstad in trasferta vanta 6 reti all’attivo e 14 al passivo (2,33 gol subiti di media a partita).

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte della compagine giallonera, il segno 1 al novantesimo si gioca a 1.15 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 4.40. L’Over 2,5 a 1.26 non sembra in discussione mentre la possibilità che il confronto tra le due squadre regali almeno 4 reti è proposto mediamente a 1.68. La “combo” che lega il segno 1 all’Over 3,5 è proposta su Eplay24 a 1.78 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.82. Bodo Glimt in vantaggio al duplice fischio dell’arbitro? L’1 primo tempo è offerto a 1.44.