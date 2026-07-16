Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 16 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostici Eliteserien, quote e statistiche di Bodo Glimt-Fredrikstad© Getty Images

Pronostici Eliteserien, quote e statistiche di Bodo Glimt-Fredrikstad

La compagine giallonera in casa ha conquistato i 3 punti in 4 match su 5
2 min
TagseliteserienBodo Glimtfredrikstad

Il Bodo Glimt, reduce dal “2-0” ottenuto sul campo del KFUM Oslo, si appresta a ricevere un Fredrikstad che nelle prime 6 trasferte di campionato ha fatto registrare solamente 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte.

Sulla carta sembra scontato il segno 1

Il rendimento dei gialloneri in casa è di tutt’altro livello: 4 successi e 1 sconfitta, 5 partite condite dalla bellezza di 16 gol realizzati e soltanto 2 subiti. Nel dettaglio il Bodo Glimt ha prima battuto l’Aalesund e lo Start rispettivamente per 3-0 e 5-0 e dopo l’1-0 subito contro il Molde è tornato a vincere sia contro il Tromso (5-0) che contro il Brann (3-1). Il Fredrikstad in trasferta vanta 6 reti all’attivo e 14 al passivo  (2,33 gol subiti di media a partita).

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte della compagine giallonera, il segno 1 al novantesimo si gioca a 1.15 mentre la doppia chance X2 moltiplica una qualsiasi puntata per 4.40. L’Over 2,5 a 1.26 non sembra in discussione mentre la possibilità che il confronto tra le due squadre regali almeno 4 reti è proposto mediamente a 1.68. La “comboche lega il segno 1 all’Over 3,5 è proposta su Eplay24 a 1.78 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.82. Bodo Glimt in vantaggio al duplice fischio dell’arbitro? L’1 primo tempo è offerto a 1.44. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS