Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 24 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Campionato danese al via, il pronostico di Viborg-Odense© Getty Images

Campionato danese al via, il pronostico di Viborg-Odense

Statistiche e quote del match che apre la Superliga 2026/27
2 min
TagsViborg-OdensepronosticoSuperliga

Nelle ultime tre stagioni la Superliga, il principale campionato di calcio danese, ha sempre avuto un padrone diverso. L’attuale campione in carica è l’Aarhus, che scenderà in campo domani contro il Brondby. Oggi invece è il giorno di Viborg-Odense, anticipo della prima giornata di campionato.

Comparazione quote: Viborg-Odense Goal+Over 2,5

Quasi a specchio il loro rendimento nelle amichevoli. Il Viborg conta 2 successi, 2 ko e un pareggio in 5 gare. Due vittorie seguite da altrettante sconfitte per l’Odense, queste ultime contro Brondby (0-4) e Midtjylland (1-4). Curioso come gli ultimi sei incroci tra le due squadre si siano chiusi con tre vittorie per parte, sempre con Goal e Over 2,5 protagonisti. Per chi crede che anche questo incontro possa regalare tre o più reti, con entrambe le squadre a segno, la combo Goal+Over 2,5 è offerta a 1.94 da Eplay24 e NetBet, a 1.90 da Eurobet. Il pareggio in controtendenza, invece, si gioca a 3.80 su Eplay24 e NetBet, a 3,60 su Eurobet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS