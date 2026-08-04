Preliminari Champions, Fenerbahce-Sturm Graz: migliori quote e pronostico
Alla vigilia, guardando anche le quote, la qualificazione sembrava solo una semplice formalità. E invece il Fenerbahce, contro i polacchi del Gornik, è riuscito a passare per il rotto della cuffia vincendo con uno striminzito 1-0 in casa e non andando oltre l’1-1 in Polonia con l’undici di Zabrze che ha tirato ben 15 volte (contro i 14 tentativi dei turchi) centrando lo specchio della porta in 6 occasioni contro le 2 sole di Guendouzi e compagni. Anche se sofferta la qualificazione è comunque arrivata e il Fenerbahce, se vuole tornare a giocare la Champions League (ultima presenza nel lontano 2008/2009) adesso deve già pensare all’avversario successivo.
Comparazione quote: Fenerbahce-Sturm Graz segno 1
Sulla strada dei gialloneri si materializza stasera lo Sturm Graz che, al contrario dell’undici di Istanbul, ha superato il turno precedente con grande facilità... 4-0 all’andata e 2-0 al ritorno agli scozzesi dell’Hearts. Gli austriaci, sabato scorso, hanno poi fatto l’esordio in campionato pareggiando 1-1 in trasferta contro il Tirol. Vale la pena sottolineare che, per il meccanismo messo a punto dall’Uefa, chiunque tra le due squadre venisse eliminata in questa sfida accederebbe direttamente alla fase campionato dell’Europa League. Una magra consolazione che spingerà sia Fenerbahce che Sturm Graz a cercare di eliminare l’avversaria. Sulla carta anche stavolta si parte con il segno 1 favorito ma il Goal (dalla quota anche più interessante) non va del tutto escluso. La vittoria del Fenerbahce è offerta a 1.35 da Eplay24, a 1.33 da GoldBet e Snai. Il Goal si gioca a 1.90 su Eplay24 e GoldBet, a 1.88 su Eurobet.
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