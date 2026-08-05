Paok-Anderlecht, per le quote sono favoriti i greci

Sono i primi 90 dei 180 minuti complessivi ma possono già essere decisivi per stabilire chi andrà a giocarsi l’ultima sfida per partecipare alla fase campionato dell’ Europa League e chi, invece, dovrà accontentarsi dello spareggio decisivo per accedere alla Conference League. Ovviamente i primi saranno quelli che supereranno questo penultimo turno preliminare mentre i secondi saranno quelli... eliminati.

Comparazione quote: Paok-Anderlecht Goal

Tra le sfide in programma spicca Paok-Anderlecht visto che entrambe le squadre hanno iniziato bene la stagione disputando diverse amichevoli ma, soprattutto, facendo il loro esordio in queste qualificazioni eliminando, senza perdere, il loro primo avversario. I greci hanno avuto in sorte la Dinamo Kiev ma non si sono scomposti più di tanto rifilandogli un 3-2 all’andata e un 2-0 al ritorno. Ai belgi è invece toccato l’Hammarby e il doppio confronto è andato in archivio con un pareggio per 1-1 in Svezia e un più convincente 3-1, seppur in rimonta, davanti ai propri tifosi. Sempre a segno almeno 2 volte il Paok nelle prime 6 gare di questa stagione fin qui disputate (amichevoli comprese), sempre a segno almeno una volta l’Anderlecht nelle ultime 5 partite giocate (amichevoli comprese). Il segno 1 sembra poter meritare un pizzico di attenzione in più guardando magari al Goal come possibile alternativa. Almeno una rete per parte nel match vale 1.86 per Eplay24, 1.85 per GoldBet e Lottomatica.