Pronostico Thun-Vikingur, una sfida tra "retrocesse"

Sia Thun che Vikingur avevano iniziato il loro cammino nei preliminari di Champions League. Gli svizzeri, dopo un doppio pareggio e i supplementari, sono stati battuti dalla Dinamo Zagabria mentre gli islandesi sono stati fatti fuori dall’Hapoel Beer Sheva (2-1 all’andata ma 0-2 al ritorno). Entrambe sono quindi scese di... competizione e adesso si giocano un posto nell’ultimo turno, quello decisivo, per accedere alla fase campionato dell’Europa League.