Finestra sul campionato bulgaro: il pronostico di Levski-Lokomotiv Plovdiv
In attesa che prendano il via tutti gli altri campionati europei (manca davvero poco) il programma di oggi permette di aprire una piccola finestra su un torneo, la Parva Liga bulgara, del quale non si parla quasi mai. Qui sono andate in archivio 3 giornate e in testa alla classifica, a punteggio pieno, ci sono Levski e Ludogorets con il Levski che è anche protagonista dell’anticipo del quarto turno in programma stasera (ore 20.15).
Comparazione quote: Levski-Lokomotiv Plovdiv segno 1
Avversario il Lokomotiv Plovdiv che ha vinto solo una delle 3 gare fin qui disputate (l’unica giocata in casa) con 2 reti realizzate (nessuna in trasferta) e 3 subìte. Il Levski ha anche raggiunto il penultimo turno preliminare di Champions (e dopo l’andata è in vantaggio 1-0 sul Kairat Almaty)... stasera alla Vivacom Arena ci vuole per forza l’1: quota 1.31 su Eplay24, 1.30 su Sisal e Snai.
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