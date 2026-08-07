Pronostico Shamrock-Dundalk, un segno non sembra in discussione

Comparazione quote: Shamrock-Dundalk segno 1

Lo Shamrock è stato eliminato dai preliminari di Champions League per mano dell’Ararat Armenia scendendo in Europa League dove, qualche giorno fa, ha però battuto 3-1 gli albanesi dell’Egnatia. In attesa del retour match stavolta il morale sarà sicuramente più alto e, approfittando del fatto che il Dundalk non vince da 5 partite di campionato di fila (3 sconfitte a cui hanno fatto seguito 2 pareggi), sembra avere le carte in regola per avere la meglio sugli avversari. Qui il segno 1 ci può stare: quota 1.65 su Eplay24, 1.64 su Betsson, 1.62 su Bet365.