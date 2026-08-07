Pronostico Shamrock-Dundalk, un segno non sembra in discussione
Come la precedente anche questa giornata di Premier Division si apre con l’ultima della classe in campo seguita, poco dopo, dalla capolista. Gli Shamrock Rovers giocano però questa volta in casa dopo aver ritrovato, nell’ultimo turno, il pareggio esterno (0-0 sul campo del Drogheda) e affrontano l’insidioso Dundalk, quarto ma a -14 dalla vetta.
Comparazione quote: Shamrock-Dundalk segno 1
Lo Shamrock è stato eliminato dai preliminari di Champions League per mano dell’Ararat Armenia scendendo in Europa League dove, qualche giorno fa, ha però battuto 3-1 gli albanesi dell’Egnatia. In attesa del retour match stavolta il morale sarà sicuramente più alto e, approfittando del fatto che il Dundalk non vince da 5 partite di campionato di fila (3 sconfitte a cui hanno fatto seguito 2 pareggi), sembra avere le carte in regola per avere la meglio sugli avversari. Qui il segno 1 ci può stare: quota 1.65 su Eplay24, 1.64 su Betsson, 1.62 su Bet365.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS