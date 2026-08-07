Juve-Inter, è derby d'Italia a Perth: il pronostico

Comparazione quote: Juve-Inter Goal

L’Inter viene da un doppio 1-1 (al 90’) contro Manchester City e Milan, in precedenza i nerazzurri avevano battuto 2-1 il Karlsruher. Per le quote Inter favorita a 2.15 ma, visto il potenziale equilibrio, è da considerare un eventuale segno X: a 3.35 su Eplay24 e Netwin, a 3.10 su Bwin. L’1 bianconero vale circa 3 volte la posta. Ecco altri due esiti da considerare: il Goal e il Multigol 2-4. Almeno una rete per parte in questo Juventus-Inter è a 1.68 su Eplay24 e Bwin, a 1.65 su BetFlag. Il Multigol 2-4 (da due a quattro reti totali) è un'opzione offerta a 1.52.