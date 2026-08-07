Juve-Inter, è derby d'Italia a Perth: il pronostico
Oggi a Perth, alle 13 in Italia, si gioca l’amichevole di lusso Juve-Inter. Quinto test per gli uomini di Spalletti (tre vittorie e un pareggio), che viaggiano con la porta immacolata. Nell'ultimo impegno, i bianconeri hanno battuto 1-0 il Chelsea di Xabi Alonso.
Comparazione quote: Juve-Inter Goal
L’Inter viene da un doppio 1-1 (al 90’) contro Manchester City e Milan, in precedenza i nerazzurri avevano battuto 2-1 il Karlsruher. Per le quote Inter favorita a 2.15 ma, visto il potenziale equilibrio, è da considerare un eventuale segno X: a 3.35 su Eplay24 e Netwin, a 3.10 su Bwin. L’1 bianconero vale circa 3 volte la posta. Ecco altri due esiti da considerare: il Goal e il Multigol 2-4. Almeno una rete per parte in questo Juventus-Inter è a 1.68 su Eplay24 e Bwin, a 1.65 su BetFlag. Il Multigol 2-4 (da due a quattro reti totali) è un'opzione offerta a 1.52.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS