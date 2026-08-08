Coppa Italia, Vicenza-Catania: migliori quote e pronostico

Di solito si dice che il treno, una volta che è passato, non si prende più. Questo non vale di certo per il Vicenza che, due campionati fa, aveva sfiorato la promozione diretta in serie B finendo dietro al Padova (perdendo poi anche la semifinale playoff con la Ternana). Risalita nel campionato cadetto svanita? Neanche per sogno... nella passata stagione, infatti, i biancorossi hanno letteralmente dominato il campionato guadagnandosi la promozione diretta con 6 turni di anticipo risultando imbattuti fino alla 27ª giornata (ko dopo 20 vittorie e 6 pareggi).

Comparazione quote: Vicenza-Catania segno 1

Stasera prende il via la Coppa Italia e la prima a scendere in campo è proprio la formazione veneta chiamata ad affrontare il Catania. I siciliani nella passata stagione sono arrivati fino alla semifinale playoff di serie C poi persa contro l’Ascoli e ripartono contro un avversario non solo forte sotto il profilo tecnico ma che può anche sfruttare il grande entusiasmo dei suoi tifosi (in poche ore sono andati via tutti gli abbonamenti). Al Menti il segno 1 sembra nell’aria: quota 1.82 su Eplay24 e Betsson, 1.80 su Bet365.