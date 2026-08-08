Brasileirao, Gremio-Sao Paulo: quote equilibrate, ecco cosa giocare

Una seconda metà di classifica, quella della serie A brasiliana , davvero particolare con la penultima a quota 21 punti e l’undicesima (ultima utile per accedere alla fase a gironi della Copa Sudamericana) a 27. Una distanza così breve dove basta qualche successo o qualche ko per trovarsi in lotta per un posto in una competizione continentale o, al contrario, per non retrocedere. E tutto amplificato dal fatto che nell’arco delle ultime due giornate, dall’undicesimo all’ultimo posto si sono registrate solo due vittorie, la prima del Remo (penultimo) due turni fa e la seconda del Mirassol in quello successivo.

Comparazione quote: Gremio-Sao Paulo Goal

Questa premessa sembra doverosa per inquadrare le prime due partite della 22ª giornata, in programma stasera (ora italiana). In entrambe le sfide si gioca infatti per uscire (o almeno provarci) da questa situazione cercando, soprattutto in Gremio-Sao Paulo, la fatidica vittoria a cui si accennava prima. La formazione di Porto Alegre, al momento quart’ultima con 22 punti insieme a Santos e Internacional, non fa bottino pieno in campionato da 3 partite (due ko e un pareggio) mentre il Sao Paulo è a secco di successi da ben 7 gare consecutive (3 pareggi e 4 sconfitte) andando comunque a segno almeno una volta ad eccezione dello 0-1 rimediato in casa del Remo. Il Gremio, considerando anche Copa Sudamericana, Copa del Brasile e 3 amichevoli, pure ha sempre trovato la rete almeno una volta da ben 15 incontri a questa parte (saltando solo la sfida persa 0-1, a fine luglio, con il Bolivar). In casi del genere, anche se le quote in proposito non si sbilanciano, il Goal sembra l’esito da prendere in considerazione: quota 1.83 su Bwin, 1.81 su Eplay24, 1.78 su Betsson.