Serie A, scommesse Antepost: ecco le quote retrocessione

Comparazione quote: Frosinone retrocesso in B

Secondo gli operatori la squadra che rischia di più la retrocessione è il Frosinone. L’undici di Alvini è stato protagonista di una splendida cavalcata, culminata con la meritata promozione in massima serie. Ma la Serie A è una giungla piena di insidie e a farne le spese, due anni fa, è stato proprio l’undici laziale che fu condannato al 93’ di una drammatica giornata finale. Il ritorno in cadetteria dei ciociari vale 1.40 per Eplay24, NetBet e Sisal. Quota di poco superiore per quella di un’altra neopromossa, il Monza, visto in B a 1.57. Campionato sofferto per il Lecce lo scorso anno, stagione difficile soprattutto per le difficoltà in zona gol palesate dai salentini. Di Francesco riuscirà a garantire la permanenza ai suoi per un’altra stagione? I bookie sono scettici a tale proposito tanto che la quota-retrocessione prevista (1.85) è la terza più bassa nell’ambito di questa tipologia di scommessa. Un... gradino più giù, nell’ordine stilato dai bookie, c’è il Venezia di Stroppa, che ha dominato l’ultimo torneo cadetto. Quote un po’ più alte per Cagliari (3.25) e Parma (4.00), sicure... ma non troppo. Proveranno a evitare di essere risucchiate nella bagarre per non retrocedere Genoa e Sassuolo, quotate in B a 6.