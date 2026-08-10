Pronostici campionato svedese, brilla la stella del Sirius

Comparazione quote: Sirius-Brommapojkarna 1+Over 2,5

Dopo le prime quindici gare giocate il Sirius ha collezionato tredici vittorie e due pareggi, segnando 42 gol (miglior attacco dell’Allsvenskan) e incassandone 17. In casa la capolista ha sempre vinto, eccezion fatta per il pirotecnico 4-4 col Mjallby. Insomma, fin qui di punti deboli il Sirius non ne ha fatti intravedere e anche solo amministrando il vantaggio accumulato, da qui alla fine, potrà tagliare l’ambito traguardo. Oggi intanto c’è da superare l’ostacolo Brommapojkarna, modesta compagine che non vince da sei turni (tre pareggi e altrettante sconfitte) e già battuta a campi invertiti dal Sirius per 2-1. Lontane in classifica ma vicine nel comune feeling con l’Over 2,5, esito che i bookie ritengono probabile anche in questa sfida come pure, neanche a dirlo, il segno 1 del Sirius. Per chi crede in un successo da parte del Sirius combinato con l’Over 2,5, la combo è proposta a 1.57 da Eplay24, NetBet e Sisal.