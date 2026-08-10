Celje-Ararat Armenia, il pronostico: fattore campo decisivo?
Ararat-Celje è stato un altro match in cui il fattore campo si è rivelato decisivo. Gli armeni hanno vinto il primo round per 2-1, ribaltando l’iniziale vantaggio degli sloveni maturato su calcio di rigore. In precedenza, l’Ararat aveva eliminato Riga e Shamrock Rovers sempre con lo stesso “modus operandi”: successo casalingo per 2-0 e ko esterno con un solo gol di scarto.
Comparazione quote: Celje-Ararat Multigol Casa 2-4
Il Celje in questo avvio di stagione sta pagando i troppi gol subìti. Nell’unico turno preliminare disputato, Seslar e compagni hanno superato ai rigori l’Egnatia (Albania) pareggiando sia all’andata che al ritorno. Serve dunque un deciso cambio di passo al Celje, favorito per la vittoria al 90’ secondo i bookmaker. Anche la difesa dell’Ararat non è esattamente impermeabile, ci può stare il Multigol Casa 2-4: quota 1.60 su Eplay24, NetBet e Eurobet.
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