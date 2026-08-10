Celje-Ararat Armenia, il pronostico: fattore campo decisivo?

Ararat-Celje è stato un altro match in cui il fattore campo si è rivelato decisivo. Gli armeni hanno vinto il primo round per 2-1, ribaltando l’iniziale vantaggio degli sloveni maturato su calcio di rigore. In precedenza, l’Ararat aveva eliminato Riga e Shamrock Rovers sempre con lo stesso “modus operandi”: successo casalingo per 2-0 e ko esterno con un solo gol di scarto.