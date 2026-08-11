Slovan Bratislava-Mjallby, il pronostico: campioni di Svezia irriconoscibili

La vittoria per 2-1 dello Slovan Bratislava , ottenuta in Svezia, avvicina i campioni di Slovacchia ai playoff di Champions League . Un risultato che per certi versi fa rima con “conferma”. Per lo Slovan, che l’avvio di stagione è ottimo (quattro vittorie e un pareggio). Per il Mjallby invece (assai deludente in campionato) c’è poco da salvare, eccezion fatta per il precedente turno preliminare di Champions League, superato a spese della modesta compagine del Lincoln.

Comparazione quote: Slovan-Mjallby Multigol 1-3

Lo Slovan nel turno precedente ha battuto in trasferta l’Iberia 1999 e poi si è accontentato del pareggio al ritorno contro i georgiani. Un indizio? Forse ma nel dubbio meglio guardare in direzione del Multigol 1-3: un esito quotato a 1.34 da Eplay24 e StarYes, a 1.45 da Sisal.