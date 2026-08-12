Pronostico Rangers-Jagiellonia, per le quote scozzesi favoriti

Non è la sola ma resta comunque dalla qualificazione incerta. Si tratta della sfida tra Rangers e Jagiellonia che, all’andata in Polonia, si è chiusa con gli scozzesi alla fine ko per 1-2. Scozzesi che, passati in vantaggio dopo soli 4’ minuti grazie a un autogol, si sono fatti subito riprendere e superare dallo Jagiellonia in 8 minuti (le due reti polacche sono arrivate al 13’ e al 21’). I numeri del match raccontano di una supremazia dei Rangers nel possesso palla (58%) ma a tirare di più sono stati i giallorossi (10 tiri totali a 8 di cui 7 tiri a 3 nello specchio della porta a favore dell’undici di casa). Il risultato però non è cambiato e la qualificazione ai playoff di Europa League si gioca dunque stasera a Ibrox.