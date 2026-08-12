Pronostico Rangers-Jagiellonia, per le quote scozzesi favoriti
Non è la sola ma resta comunque dalla qualificazione incerta. Si tratta della sfida tra Rangers e Jagiellonia che, all’andata in Polonia, si è chiusa con gli scozzesi alla fine ko per 1-2. Scozzesi che, passati in vantaggio dopo soli 4’ minuti grazie a un autogol, si sono fatti subito riprendere e superare dallo Jagiellonia in 8 minuti (le due reti polacche sono arrivate al 13’ e al 21’). I numeri del match raccontano di una supremazia dei Rangers nel possesso palla (58%) ma a tirare di più sono stati i giallorossi (10 tiri totali a 8 di cui 7 tiri a 3 nello specchio della porta a favore dell’undici di casa). Il risultato però non è cambiato e la qualificazione ai playoff di Europa League si gioca dunque stasera a Ibrox.
Comparazione quote: Rangers-Jagiellonia Goal
Vale la pena ricordare che chi perde avrà come premio di consolazione un posto nei playoff di Conference League. Sia Rangers che Jagiellonia sembrano tenere particolarmente a questa qualificazione visto che, dopo il match d’andata di sette giorni fa, entrambe hanno perso in casa in campionato... 1-2 contro l’Hibernian i primi, 0-2 contro il Widzew Lodz la seconda avendo, probabilmente, la testa già rivolta al match, decisivo, di stasera. Così come è accaduto all’andata le quote guardano con maggior fiducia in direzione della formazione di Glasgow ma, nonostante l’1 ci possa senz’altro stare, forse proprio come è accaduto all’andata il Goal sembra l’esito più adatto anche al ritorno. Almeno una rete per parte in Rangers-Jagiellonia vale 1.77 per Eplay24, 1.75 per Eurobet e Snai.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS