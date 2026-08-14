Monza-Avellino, per Nesta è un tuffo nel passato: il pronostico
Anche Monza e Avellino trascorrono in campo la vigilia di Ferragosto. Un tuffo nel passato per Alessandro Nesta, tecnico degli irpini, che ritrova l'ultima squadra da lui allenata fino al 2025.
Juric contro Nesta: occhio alla combo
Nuovo allenatore anche per i brianzoli, Ivan Juric, in cerca di rilancio dopo le fallimentari esperienze con Roma, Southampton e Atalanta. Detto che ai risultati del calcio d'agosto va sempre dato un peso opportuno, merita risalto il 2-0 con cui Pessina e compagni hanno battuto il Galatasaray, campione di Turchia. L'Avellino è stato protagonista di un'amichevole ricca di gol, persa per 6-3 contro la Lazio di Gattuso. Poi un buon 1-1 sempre in amichevole contro il Toro di Abate. E anche quando queste due squadre si incrociano, i gol non mancano. Lo scorso anno primo round all'Avellino per 2-1 e successiva rivincita casalinga del Monza con lo stesso risultato. Il pronostico sorride alla squadra neopromossa in A e, sulla scorta dei precedenti, si può pensare ad una combo formata dalla doppia chance 1X e dal Multigol 1-3. Un'opzione offerta a 1.70 da Eurobet, a 1.66 da Eplay24, a 1.62 da Snai.
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