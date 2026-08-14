Monza-Avellino, per Nesta è un tuffo nel passato: il pronostico

Juric contro Nesta: occhio alla combo

Nuovo allenatore anche per i brianzoli, Ivan Juric, in cerca di rilancio dopo le fallimentari esperienze con Roma, Southampton e Atalanta. Detto che ai risultati del calcio d'agosto va sempre dato un peso opportuno, merita risalto il 2-0 con cui Pessina e compagni hanno battuto il Galatasaray, campione di Turchia. L'Avellino è stato protagonista di un'amichevole ricca di gol, persa per 6-3 contro la Lazio di Gattuso. Poi un buon 1-1 sempre in amichevole contro il Toro di Abate. E anche quando queste due squadre si incrociano, i gol non mancano. Lo scorso anno primo round all'Avellino per 2-1 e successiva rivincita casalinga del Monza con lo stesso risultato. Il pronostico sorride alla squadra neopromossa in A e, sulla scorta dei precedenti, si può pensare ad una combo formata dalla doppia chance 1X e dal Multigol 1-3. Un'opzione offerta a 1.70 da Eurobet, a 1.66 da Eplay24, a 1.62 da Snai.