Slovan Bratislava-Celje: precedenti, quote e pronostico

Comparazione quote: Slovan Bratislava-Celje segno 1

Sia Slovan che Celje hanno dovuto superare due turni per presentarsi a questo appuntamento. Gli slovacchi hanno eliminato i georgiani dell'Iberia 1999 e gli svedesi del Mjallby. Scendendo un po' più nel dettaglio, hanno vinto e segnato due reti esatte in tre incontri su quattro. Il cammino del Celje è stato decisamente più tortuoso: una sola vittoria nei 90 regolamentari e ben tre reti incassate nella trasferta albanese in casa dell'Egnatia e altre due sul campo dell'Ararat-Armenia. Con questo "storico", inevitabile assegnare i gradi di favorita alla squadra campione di Slovacchia. Per chi vuole dare fiducia allo Slovan, optando per il segno 1, l'offerta di Eplay24 si attesta su quota 1.72, su BetFlag si scende a 1.68, su Snai a 1.65.