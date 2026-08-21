Serie B al via con Vicenza-Catanzaro: quote e pronostico
Nord contro Sud, Gallo contro Gorgone, più semplicemente Vicenza vs Catanzaro. Il campionato cadetto 2026/27 si apre allo stadio “Menti” con la sfida tra una neopromossa che mancava in B da quattro anni e una formazione che ha sfiorato la promozione in A (sogno sfumato nella finale playoff contro il Monza).
Comparazione quote: Vicenza-Catanzaro X primo tempo
Sia Vicenza che Catanzaro sono scese in campo in Coppa Italia, perdendo ai calci di rigore contro Catania e Sudtirol. Rammarico, certamente, ma l’obiettivo primario resta il campionato. I biancorossi proveranno a sfruttare la spinta del “Menti”, il Catanzaro riparte dall’ora abbondante di bel calcio, fatto di intensità e qualità, visto contro il Sudtirol. Per le quote è un match “senza padroni”, il consiglio è di valutare in prima battuta l’X primo tempo a 2.04 su Eplay24, a 2.05 su Bwin e Snai. Da valutare anche il Goal, nell'ottica di un possibile risultato esatto 1-1. Il Goal è offerto a 1.81 da Eplay24, a 1.80 da Planetwin, a 1.77 da Eurobet.
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