Pronostico Betis-Real Sociedad, per Pellegrini è un "debutto"

Comparazione quote: Betis-Real Sociedad 1X+Multigol 1-4

Il Betis riparte dal quinto posto dello scorso anno, che vuol dire ritorno in Champions dopo oltre due decenni. Un capolavoro firmato dal veterano Manuel Pellegrini. Campionato deludente quello scorso per i baschi, decimi, ma in Copa del Rey è arrivato un trionfo (il quarto nella storia) che ha cambiato volto alla stagione. Quella nuova riparte con le inevitabili incognite legate al periodo, tra calciomercato e mancanza di gare ufficiali. Il Betis ha chiuso la sua tournée estiva perdendo 1-0 con l’Inter ma in precedenza i biancoverdi avevano battuto l’Arsenal campione d’Inghilterra (e fresco vincitore del Community Shield). La Real Sociedad di ko ne ha messi in fila tre, contro Tolosa, Colonia e Chelsea. Allargando la panoramica, si nota come la Real abbia sempre subìto gol nelle ultime 16 gare giocate. Il Betis può meritare... moderata fiducia. Da provare la combo 1X+Multigol 1-4, giocata che avrebbe regalato soddisfazioni negli ultimi due “episodi” di Betis-Real Sociedad. Questa opzione vale 1.58 per Eplay24 , e StarYes, 1.48 per Snai.