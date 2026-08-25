Ritorno playoff Champions League, il pronostico di Lask-Celtic
Austriaci a caccia dell'impresa: a Glasgow hanno perso con tre reti di scarto!
Un avvio di campionato brillante per il Lask che nell’arco delle prime 3 giornate ha messo insieme 9 punti con 9 reti realizzate e soltanto una subìta. Con questo biglietto da visita gli austriaci sei giorni fa si sono presentati al Celtic Park di Glasgow per giocarsi l’accesso alla fase campionato della Champions League.
Comparazione quote: Lask-Celtic Goal
Non è andata molto bene all’undici di Linz che è finito ko subendo un pesante 0-3. Il Celtic ha messo in cassaforte il risultato già nel primo tempo (2- 0) arrotondando il risultato nella ripresa. Però, se si fa eccezione per il possesso palla (64% a favore degli scozzesi), gli altri numeri dell’incontro sono decisamente equilibrati con, addirittura, un pizzico di vantaggio a favore del Lask. Sono stati infatti 17 i tiri totali del Celtic contro i 20 dei suoi avversari con 8 tiri in porta a 7 sempre a favore degli austriaci. Con quello di una settimana fa sono 4 le uscite ufficiali stagionali del Celtic in questo avvio di stagione e 4 le vittorie conquistate (con 13 reti all’attivo e 2 al passivo). La gara è apertissima ma il Goal non dovrebbe tradire le attese: almeno una rete per parte vale 1.50 per Eplay24, 1.45 per BetFlag, 1.43 per Eurobet.
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