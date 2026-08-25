Ritorno playoff Champions League, il pronostico di Lask-Celtic

Un avvio di campionato brillante per il Lask che nell’arco delle prime 3 giornate ha messo insieme 9 punti con 9 reti realizzate e soltanto una subìta. Con questo biglietto da visita gli austriaci sei giorni fa si sono presentati al Celtic Park di Glasgow per giocarsi l’accesso alla fase campionato della Champions League.

Comparazione quote: Lask-Celtic Goal