Brighton-Tromso, per le quote è un match senza storia

Per il Brighton, ottavo classificato nell’ultima Premier League il posto nella fase campionato della Conference League non è ancora al sicuro. Il match d’andata contro il Tromso si è infatti chiuso a reti inviolate ma stasera, davanti ai propri tifosi, gli inglesi sembrano avere le carte in regola per raggiungere l’obiettivo.

Comparazione quote: Brighton-Tromso No Goal