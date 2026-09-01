Parma-Cremonese, è il momento della svolta: quote e pronostico

Assolutamente identico. L’avvio di stagione fatto registrare da Parma e Cremonese, seppur in due categorie diverse, potrebbe essere sovrapposto senza che ci sia la benché minima differenza (ad eccezione di una rete in più subìta dai grigiorossi all’ultima uscita). Traducendo gli emiliani hanno iniziato affrontando il Catania nel primo turno di Coppa Italia e lo hanno battuto 2-0. Proprio come la Cremonese che ha battuto, con lo stesso punteggio, la Sampdoria. Poi è iniziato il campionato per entrambe e i lombardi, in serie B, sono andati ko con l’Empoli (0-1) con i ducali che hanno perso con il medesimo punteggio la sfida con il Cagliari. Nel turno successivo le cose non sono andate meglio... il Parma le ha prese (0-2) dalla Juventus, la Cremonese (0-3) dal Modena.