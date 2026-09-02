Comparazione quote: Celtic-Aberdeen parziale/finale 1/1

L’undici di Glasgow, dopo un esordio in sordina (solo 1-0 al Dundee Fc) ha poi cambiato marcia rifilando prima un 5-1 esterno al Kilmarnock e poi, soltanto qualche giorno fa, un 2-1 al Falkirk. In mezzo, era Ferragosto, si è aggiunto il 4-0 al Dundee Utd in Coppa di Lega, prologo al 3-0 casalingo al Lask Linz nel playoff decisivo di Champions League. Un risultato che sembrava aver messo al sicuro la qualificazione alla fase campionato della più prestigiosa competizione continentale ma che, nel ritorno in Austria, si è sciolta come neve al sole al termine di un match per cuori forti. Il Celtic, infatti, era anche andato in vantaggio alla Raiffeisen Arena (al 21’) ma ha poi chiuso sull’1-1 il primo tempo prendendo altre due reti tra il 48’ e il 58’. Anche così la qualificazione era ok ma al 90’ è arrivato il 4-1 austriaco che ha mandato la sfida ai supplementari e qui, al minuto 109 è finita la corsa degli scozzesi che, subendo la rete dell’1-5, si sono dovuti accontentare dell’Europa League. In attesa del Ferencvaros (il 17/9) il Celtic si rituffa stasera in Premiership e riceve un Aberdeen che, fin qui, ha vinto soltanto il primo match di campionato perdendo i due successivi. Per il Celtic 8 reti all’attivo e solo 2 al passivo, per l’Aberdeen solo 2 reti all’attivo e 4 al passivo. Il pronostico è evidentemente obbligato e sul segno 1 non ci possono essere dubbi ma, proprio per questo, la quota è contenuta. Ad eccezione della prima esibizione stagionale, in tutte le altre i biancoverdi hanno sempre segnato almeno una rete nei primi 45’ (anzi, quasi sempre almeno 2) e allora si potrebbe pensare di guardare in direzione del segno 1 a metà gara (che è in lavagna intorno all’1.57) o anche dell’accoppiata parziale/finale1/1. Un'opzione offerta a 1.62 da Eplay24, a 1.60 da Marathonbet, a 1.54 da DomusBet.