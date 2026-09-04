Pronostico Stoccarda-Colonia, ecco una combo dalla quota interessante

Peggio non si poteva e meglio non si poteva. Cosa? L’avvio di stagione di Stoccarda e Colonia con la prima che all’esordio in Bundesliga , sette giorni fa, ha giocato a Monaco contro i bavaresi e la seconda ha invece ospitato l’Hoffenheim . Gli “Stuttgarter”, inevitabilmente, hanno rimediato un pesante ko (addirittura 1-5) mentre i “Caproni”, due volte in svantaggio (e con l’Hoffenheim che ha sbagliato anche un rigore), non solo hanno recuperato entrambe le volte ma hanno anche trovato, all’82’, la rete del 3-2 finale.

Comparazione quote: Stoccarda-Colonia 1+Goal

Con questo passato recentissimo alle spalle le due squadre si trovano di fronte stasera alla Mhp Arena per aprire la seconda giornata di campionato. Lo Stoccarda, prima di iniziare il campionato, aveva facilmente superato il primo turno di Coppa di Germania (4-0 al Rostock) e poi, ahilui, gli è toccato la trasferta all’Allianz Arena dove, nonostante il punteggio che non ammette scusanti, bisogna riconoscere che la sfortuna non gli è mancata. Dopo aver pareggiato, in apertura di ripresa, il vantaggio bavarese la formazione guidata da Hoeness è subito andata sotto di nuovo ma sembrava in partita. L’impressione è durata, però, solo un paio di minuti perché, sotto la pioggia, Vagnoman è intervenuto per liberare la propria area di rigore ma è scivolato al momento di calciare colpendo malissimo la palla e infilando il suo esterrefatto portiere. Una rete al Bayern puoi pensare di recuperarla, due no e così il match è finito lasciando spazio ai padroni di casa che sono andati a segno altre due volte. Stasera per lo Stoccarda c’è l’occasione di rifarsi ma il Colonia ha dimostrato di non essere un avversario semplice. Si parte con il segno 1 ma il Goal non dovrebbe tradire le attese. Per puntare ad una quota più alta il consiglio è di provare proprio la combo 1+Goal: a 2.33 su Eplay24, a 2.40 su Sisal e Snai.