Roma-Atalanta, occhio a Mora

Due vittorie per 4-0 nelle prime due giornate la Roma non le aveva mai consegnate agli annali. Fiorentina e Lecce travolte con una facilità disarmante, adesso tocca all’ Atalanta di Sarri. Anche la Dea è a punteggio pieno, dopo aver battuto Sassuolo e Bologna ringraziando Carnesecchi e gli omaggi degli avversari.

Roma-Atalanta, la partita del Gasp

L’Atalanta è una “creatura” del Gasp, che alla Roma ha creato più di un problema. All’Olimpico, i giallorossi hanno vinto solo uno degli ultimi dodici scontri diretti con i bergamaschi. Ma questa Roma sembra in grado di cavalcare l’onda e, se non proprio travolgere, battere l’Atalanta. L’analisi di SisalClub premia i giallorossi di Gasperini con la terza vittoria consecutiva. Una vittoria che potrebbe arrivare nella ripresa, dopo un primo tempo chiuso in parità: nell’ultimo Roma-Atalanta il verdetto parziale è stato di 1-1, con botta e risposta Krstovic-Hermoso. Nelle prime due giornate la Roma ha letteralmente tartassato le difese di Fiorentina e Lecce: 16 tiri in porta. In Roma-Atalanta previste almeno 6 conclusioni totali. Rodrigo Mora può aggiornare la contabilità dopo la rete al Lecce, il fantasista ha nelle corde un gol o un assist.

Riassumendo, secondo l'analisi SisalClub in Roma-Atalanta ci sarà: una vittoria della Roma, pareggio al primo tempo, almeno 6 tiri totali, Mora gol o assist.

Juventus-MIlan, esame scudetto

Hanno vinto le prime due partite di campionato senza convincere del tutto. Per Juventus e Milan quello di domani è il primo vero esame, come sarà il primo incrocio in assoluto tra Spalletti e Amorim. Insieme a Lazio e Roma, la Juve è l’unica a non aver ancora subìto gol. Il Milan si è distinto per la “modalità diesel” attivata dopo l’intervallo contro Torino e Venezia. Decisivi i cambi, soprattutto quello del grande ex juventino Rabiot. I numeri parlano chiaro, in 10 degli ultimi 11 precedenti ufficiali ci sono state al massimo 2 reti totali. Di più: il Milan non ha mai realizzato un gol contro la Juve negli ultimi 6 match di Serie A. Inversione di tendenza: dopo quattro 0-0 negli ultimi cinque incroci, secondo l’analisi di SisalClub allo Stadium una delle due festeggerà i tre punti a fine match. Gara decisa però da una, massimo due reti: negli ultimi 10 scontri diretti non si sono mai visti più di 2 gol! La Juve può aggiudicarsi la “gara” dei tiri in porta anche grazie alla verve di Conceiçao, a caccia del secondo assist dopo quello per Bremer: asse decisivo per la Vecchia Signora a Frosinone.

Riassumendo, ecco cosa accadrà in Juve-Milan secondo l'analisi SisalClub: Vittoria di una delle due squadre, massimo due reti totali, Juventus calcia più in porta, assist Conceiçao.

Inter-Napoli, ecco la curiosità SisalClub

L’Inter non vince le prime tre partite di campionato dalla stagione 2023/24. Da Simone Inzaghi a Cristian Chivu il filo potrebbe ricongiungersi. Al Meazza oggi arriva il Napoli, ridimensionato dalla sconfitta interna contro il Como di Fabregas. Max Allegri, senza McTominay (doppietta lo scorso anno a San Siro contro i nerazzurri), è chiamato ad espugnare un autentico fortino. Come rileva l’analisi targata SisalClub, in Serie A l’Inter ha una striscia aperta di tredici partite senza sconfitte: dieci vittorie e tre pareggi. Il Napoli “risponde” con una serie di cinque partite da imbattuto e proprio contro i campioni d’Italia in carica: una vittoria e quattro pareggi negli ultimi cinque incroci, tutti caratterizzati da almeno una rete per parte. Un “mini tabù” che l’Inter conta di sfatare, all’occorrenza, con una stoccata del suo cecchino Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha sbloccato le partite vinte contro Monza e Cagliari e, da quando indossa la maglia dell’Inter, ha contribuito a sei reti (cinque gol più un assist) in undici sfide con i partenopei.