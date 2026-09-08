Pronostico Dortmund-Villarreal, ecco chi può meritare fiducia

Comparazione quote: Dortmund-Villarreal segno 1

I BVB, tra campionato e primo turno di Coppa di Germania, vengono infatti da 3 successi nelle ultime 3 partite (prima ci sarebbe la Supercoppa di Germania persa 1-2 contro il Bayern) con la bellezza di 10 reti realizzate e solo 2 subìte. Il “Sottomarino Giallo”, al contrario, non ha vinto nessuna delle prime 4 gare di campionato conquistando 2 pareggi prima e rimediando due ko poi (peraltro contro Alaves e Deportivo La Coruna che non sono certo due top club de LaLiga).

Inoltre vale la pena ricordare che nella passata edizione della Champions la stessa sfida si chiuse con un 4-0 a favore dei tedeschi. Il segno 1 è obbligato e vale 1.78 per Eplay24, 1.77 per Eurobet, 1.75 per Snai.