Pronostici Champions League, le migliori quote di Napoli-Arsenal
Eccoci qua anzi... eccolo là, il Napoli, che torna in campo mercoledì sera per il suo esordio in Champions League portandosi dietro il peso di quanto accaduto nelle prime tre esibizioni di campionato.
Comparazione quote: Napoli-Arsenal Goal
Tre esibizioni che hanno convinto poco e che rendono difficile la sfida più difficile che potesse capitare agli azzurri. Al Maradona arriva infatti l’Arsenal che ha iniziato la stagione battendo il Manchester City 3-0 portandosi a casa il Community Shield e ha poi proseguito con 3 vittorie nei primi 3 turni di Premier League superando Coventry, Aston Villa e Chelsea. Per i “Gunners” 9 reti realizzate e solo 1 incassata, tanto per tranquilizzare anche i tifosi partenopei. Dopo aver evidenziato una scarsità di idee e di gioco nelle prime due partite contro Genoa e Como (qui si sentono e si vedono le responsabilità dell’allenatore) il Napoli, sabato scorso, grazie a un paio di episodi assai fortunati, era riuscito ad andare avanti 2-0 al Meazza contro l’Inter. Anche qui Allegri ha deciso di metterci lo zampino operando cambio di uomini e di modulo. Proprio quello che serviva all’Inter per pareggiare e poi vincere (3-2) la partita. Con queste premesse è evidente che le quote spingano decisamente in direzione del 2 dei “Gunners”: a 1.75 su Eplay24, 1.73 su BetFlag, 1.70 su Snai. Una quota però simile a quella del Goal che, con la speranza che il Napoli riesca ad andare in rete, forse meglio si adatta a un match con un’italiana in campo. Il Goal di Napoli-Arsenal è quotato a 1.85 da Eplay24, a 1.83 da Bwin, a 1.80 da Planetwin.
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