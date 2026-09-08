Pronostici Champions League, le migliori quote di Napoli-Arsenal

Comparazione quote: Napoli-Arsenal Goal

Tre esibizioni che hanno convinto poco e che rendono difficile la sfida più difficile che potesse capitare agli azzurri. Al Maradona arriva infatti l’Arsenal che ha iniziato la stagione battendo il Manchester City 3-0 portandosi a casa il Community Shield e ha poi proseguito con 3 vittorie nei primi 3 turni di Premier League superando Coventry, Aston Villa e Chelsea. Per i “Gunners” 9 reti realizzate e solo 1 incassata, tanto per tranquilizzare anche i tifosi partenopei. Dopo aver evidenziato una scarsità di idee e di gioco nelle prime due partite contro Genoa e Como (qui si sentono e si vedono le responsabilità dell’allenatore) il Napoli, sabato scorso, grazie a un paio di episodi assai fortunati, era riuscito ad andare avanti 2-0 al Meazza contro l’Inter. Anche qui Allegri ha deciso di metterci lo zampino operando cambio di uomini e di modulo. Proprio quello che serviva all’Inter per pareggiare e poi vincere (3-2) la partita. Con queste premesse è evidente che le quote spingano decisamente in direzione del 2 dei “Gunners”: a 1.75 su Eplay24, 1.73 su BetFlag, 1.70 su Snai. Una quota però simile a quella del Goal che, con la speranza che il Napoli riesca ad andare in rete, forse meglio si adatta a un match con un’italiana in campo. Il Goal di Napoli-Arsenal è quotato a 1.85 da Eplay24, a 1.83 da Bwin, a 1.80 da Planetwin.